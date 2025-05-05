Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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00:14

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в архангельских аэропортах

Фото: 123RF/kasto

Сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково, сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения были введены в 20:20 по московскому времени 4 мая. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения были введены на работу аэропорта Петрозаводска. Они продлились меньше двух часов. В 17:35 по московскому времени все ограничения на прием и отправление самолетов были сняты.

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