Ограничения на полеты сняты в архангельских аэропортах

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Сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково, сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения были введены в 20:20 по московскому времени 4 мая. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения были введены на работу аэропорта Петрозаводска. Они продлились меньше двух часов. В 17:35 по московскому времени все ограничения на прием и отправление самолетов были сняты.