Ограничения введены на работу двух архангельских аэропортов

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Временные ограничения введены с 20:20 по московскому времени на работу двух аэропортов Архангельска. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

"Введены на работу архангельских аэропортов Талаги (код ИКАО: ULAA) и Васьково (ULAH)", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Поэтому воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Ранее временные ограничения были введены на работу аэропорта Петрозаводска. Они продлились меньше двух часов. Уже в 17:35 по московскому времени все ограничения на прием и отправление самолетов были сняты.

