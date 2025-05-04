Временные ограничения введены на работу аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения с 09:06 по московскому времени введены на работу столичного аэропорта Внуково. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко написал в телеграм-канале.

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводились на работу петербургского аэропорта Пулково. Спустя два часа запрет на полеты был снят.

Самолет рейса Кемерово – Санкт-Петербург, который подпал под ограничения, в ожидании посадки начертил в небе пятиконечную звезду. Он совершил порядка семи оборотов, в результате чего нарисовал узор, который был виден по карте следования воздушного судна.