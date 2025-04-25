Ограничения на полеты отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – напомнил он.

Меры безопасности ввели в нижегородском аэропорту рано утром 25 апреля. О возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы в период действия ограничения не сообщалось.

Предыдущей ночью ограничения на полеты распространялись сразу на несколько аэропортов РФ: подмосковный Жуковский, авиагавани Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.