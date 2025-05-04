Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 17:44

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Петрозаводска

Фото: depositphotos/Chalabala

Ограничения на работу аэропорта Петрозаводска, которые вводились 4 мая, сняты в 17:35 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились с 15:49. Поэтому воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Ранее такие же правила вводили в московском аэропорту Внуково. Спустя 1,5 часа запрет оказался снят. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушел лишь один самолет.

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