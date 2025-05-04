Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в 10:30 по московскому времени в столичном аэропорту Внуково. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В период действия на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс во Внуково.

Ограничения на работу аэропорта ввели 4 мая в 09:06. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимали все необходимые меры для возобновления полетов.

Ранее самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Астрахань, экстренно сел в Москве из-за самочувствия пассажира. Предварительно, во время перелета человеку резко стало плохо, а затем он потерял сознание. В авиакомпании "Победа" заявили, что по прилете в столицу пассажира с признаками предынфарктного состояния забрала бригада скорой помощи.