Ограничения на полеты сняты в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения в авиагаванях отменены с 06:56 по московскому времени.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – написал Кореняко в телеграм-канале.

Запрет на посадку и вылет самолетов был введен в аэропорту Иванова в 02:45 30 апреля, в авиагаванях Нижнего Новгорода и Ярославля – в 03:07.

До этого, 28 апреля, аналогичные меры распространялись на аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.