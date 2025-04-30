Временные ограничения введены в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля

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Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу аэропортов городов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

В аэропорту Иванова (Южный) ограничения действуют с 02:45 по московскому времени, Нижнем Новгороде (Стригино) – с 03:07 и Ярославле (Туношна) – c 03:07. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Также представитель ФАВТ подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Перми был временно закрыт из-за сильного снегопада 28 апреля. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что такое решение принято в связи с ограниченной видимостью аэропорта.