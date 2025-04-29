Блогер Миа Бойка сообщила, что застряла в Перми из-за сильного снегопада

Фото: телеграм-канал MIA BOYKA

Певица и блогер Миа Бойка (Mia Boyka) рассказала, что не смогла вовремя вылететь из Перми из-за сильного снегопада. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Мой рейс из Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима, другой мир. Лекцию дать успела, но некоторые спикеры так и не долетели", – написала певица.

Она также рассказала, что была одета не по погоде, а в городе намело большие сугробы.

Днем 29 апреля блогер сообщила, что самолет, на котором она отправится в Москву, подлетает к краевому центру.

Девушка участвовала в Перми в марафоне "Знание. Первые". Вернуться в столицу она должна была вечером 28 апреля, но в аэропорту Большое Савино ввели ограничения на работу и улететь не получилось.

Пермские метеорологи отметили, что снегопад стал самым сильным за последние 15 лет. Также сообщается, что уровень снежного покрова в некоторых местах превысил 30 сантиметров. Снегопад также сопровождался сильным ветром. Его скорость достигала 20 метров в секунду.

Тем временем в Москве также ожидается непогода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в столице будет холодным, прогнозируется на 4 градуса ниже многолетних значений – от 9 до 11 градусов.