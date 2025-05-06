Ограничения на посадку и вылет самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода

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Временные ограничения на посадку и вылет самолетов с 16:10 по московскому времени введены в аэропорту Нижнего Новгорода, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что запрет на использование воздушного пространства был введен для обеспечения полетов воздушных судов.

Во вторник, 6 мая, аналогичные меры распространялись на авиагавани Нижнекамска и Казани. Они действовали с 05:40 до 11:00. За этот период на запасной аэродром ушел один самолет с рейсом до Казани.

Кроме того, запрет на прием и выпуск воздушных судов касался столичных аэропортов Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Спустя время гавани возобновили посадку и вылет воздушных судов.