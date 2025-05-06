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06 мая, 11:13

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Нижнекамска и Казани

Фото: depositphotos/Feverpitch

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) с 11:00 по московскому времени сняты в аэропортах Нижнекамска и Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале

Запрет на использование воздушного пространства был введен для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет с рейсом до Казани, уточнил Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил представитель Росавиации.

Ограничительные меры были введены в работу аэропортов в среду, 6 мая, в 05:40.

Также 6 мая меры распространялись на столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Запрет вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя время авиагавани возобновили посадку и вылет самолетов.

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