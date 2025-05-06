Вылетающих из Внуково пассажиров попросили заранее распечатать посадочный талон

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Пассажиров, чей вылет в период с 8 по 12 мая приходится на аэропорт Внуково, попросили заранее распечатать маршрут-квитанцию или посадочный талон, чтобы потом предъявить при входе в терминал. Соответствующую рекомендацию опубликовала пресс-служба авиакомпании Azur Air.

Перевозчик объяснил такую просьбу тем, что в вышеназванный период на территории воздушной гавани будут действовать дополнительные меры безопасности. В компании также попросили не забывать документ, удостоверяющий личность человека.

Также Azur Air заявила, что встречающие и провожающие не смогут попасть в здание аэровокзала в период с 8 по 12 мая.

Ранее "Аэрофлот" попросил пассажиров в майские праздники приезжать в аэропорт за 3 часа до вылета. Кроме того, в авиакомпании попросили учитывать, что по дороге в авиагавань могут возникнуть заторы.

"Аэрофлот" также посоветовал заранее проходить онлайн-регистрацию на рейс. Она доступна за сутки до вылета. Кроме того, в Шереметьево можно воспользоваться стойками самостоятельной регистрации №314–316: пассажиры могут сдать багаж и получить посадочный талон.

