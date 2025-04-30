"Аэрофлот" призвал пассажиров в майские праздники приезжать в аэропорт заранее

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"Аэрофлот" в своем телеграм-канале рекомендовал пассажирам в дни майских праздников приезжать в аэропорт за 3 часа до вылета.

Кроме того, следует учитывать, что по дороге в авиагавань могут возникнуть заторы, поэтому нужно выбирать оптимальные маршруты. "Аэрофлот" посоветовал заранее проходить онлайн-регистрацию на рейс. Она доступна за сутки до вылета.

Если полет проходит без багажа, электронный посадочный талон позволит пройти все процедуры в аэропортах Шереметьево, Пулково и Красноярска без посещения стойки регистрации.

В пресс-службе добавили, что в Шереметьево можно воспользоваться стойками самостоятельной регистрации №314–316: пассажиры могут самостоятельно сдать багаж и получить посадочный талон. Кроме того, там есть возможность сразу на стойке регистрации оформить и оплатить дополнительные услуги через мобильные терминалы оплаты.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять данные в билете. Например, если была допущена ошибка при заполнении паспортных данных. Исправить данные в билете можно на официальном сайте аэропорта. Для этого следует предоставить подтверждающие документы.