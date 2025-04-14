"Аэрофлот" и "МегаФон" предупредили клиентов о новых схемах обмана

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"Аэрофлот" и "Мегафон" предупредили о новых мошеннических схемах: злоумышленники представляются их сотрудниками и пытаются получить доступ к персональным данным клиентов.

В своем телеграм-канале "Аэрофлот" предупреждает: мошенники рассылают письма и звонят от имени компании, предлагая купить авиабилеты по акции, пройти опрос или участвовать в других мероприятиях за вознаграждение.

В авиакомпании подчеркнули, что официальные билеты можно приобрести только через контакт-центр, офисы продаж, уполномоченные агентства или на сайте aeroflot.ru. Корпоративные письма отправляются исключительно с адресов @aeroflot.ru.

"МегаФон" также фиксирует звонки мошенников, которые представляются сотрудниками компании, почты, энергосбыта или страховых служб. Их цель – получить коды из СМС, пароли от личного кабинета или портала "Госуслуги", говорится в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь сотрудниками поликлиник. Они предлагают им пройти диспансеризацию, а в ходе "регистрации" продиктовать код из СМС.

Также все еще распространена мошенническая схема с цифровым рублем. Злоумышленники создают сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России, и уговаривают посетителей перевести деньги на "депозит".