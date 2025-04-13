Мошенники начали взламывать "Госуслуги" под предлогом диспансеризации

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Телефонные мошенники начали пользоваться новой схемой обмана, при которой они, представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию, взламывают личные кабинеты на портале "Госуслуг". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на УБК МВД России.

Неизвестные звонят человеку, представляются работниками поликлиники, после чего предлагают пройти диспансеризацию. Для записи они просят продиктовать код из СМС, который на самом деле служит для входа в личный кабинет "Госуслуг".

Получив доступ к аккаунту, мошенники могут распоряжаться им в своих корыстных целях. Однако злоумышленники могут не остановиться на этом, предупредили в МВД.

Вскоре после этого жертве может позвонить уже другой человек, который расскажет о взломе "Госуслуг" и предложит связаться со службой поддержки. При этом он поделится фальшивым номером телефона. После звонка по этому номеру человеку советуют обратиться в Росфинмониторинг, где якобы помогут спасти деньги. Там, в свою очередь, аферисты предлагают жертве "заполнить заявление", к которому попросят приложить фото банковских карт.

Ранее в МВД предупреждали, что мошенники могут под различными предлогами уговаривать свою жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО на устройстве и похищают персональные данные.

Кроме того, появилась еще одна схема обмана, при которой злоумышленники предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Мошенники создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России.