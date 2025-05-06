Угроза воздушной опасности была объявлена в подмосковном Раменском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Администрация Раменского городского округа Подмосковья предупредила в своем телеграм-канале об угрозе воздушной опасности.

Жителей призвали избегать открытой местности, отойти от окон и переместиться при возможности в центральную часть здания или подвал.

Гражданам, которые находятся на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, указано в сообщении.

В ночь на 6 мая средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Затем была отражена атака еще одного БПЛА, спустя время – атака еще трех беспилотников.

На месте падения дрона на Каширском шоссе работали экстренные службы. Позже силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников. По предварительной информации, на месте падения обломком разрушений и пострадавших не было.