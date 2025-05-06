Собянин: сбиты еще три БПЛА, следовавших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ночью во вторник, 6 мая, Собянин сообщил о пресечении атаки на Москву пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО).

После чего была отражена атака еще одного беспилотника, летевшего к Москве. На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работали экстренные службы. Специалисты принимали все необходимые меры.