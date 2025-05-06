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06 мая, 17:40

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил мэр столицы.

В ночь на 6 мая в Московском регионе также работали системы ПВО. Собянин заявлял, что за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

После падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на Каширском шоссе работали экстренные службы. Однако в результате ЧП серьезных повреждений не было выявлено. Кроме того, никто не пострадал.

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