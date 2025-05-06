Песков заявил, что киевский режим настроен на продолжение боевых действий

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев настроен на продолжение войны, это показывают ночные удары по объектам мирной гражданской инфраструктуры в РФ.

Представитель Кремля рассказал, что для отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России создана эффективная система противовоздушной обороны (ПВО). Также он отметил работу российских военнослужащих.

"И здесь наши военные делают славную работу", – отметил Песков.

В ночь на 6 мая силы ПВО ликвидировали 105 БПЛА над регионами России. При этом 19 из них – над территорией Московской области.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на столицу с разных направлений. На месте падения обломков одного из дронов на Каширском шоссе работали экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших не было.