06 мая, 19:15Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский
Фото: 123RF/lightpoet
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский в 19:04 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Запрет вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил в своем телеграм-канале, что ограничения были сняты в 18:59.
Ограничения в аэропорту Жуковский ввели 6 мая в 16:50. Такие же меры коснулись воздушных гаваней Калуги, Тамбова и Ярославля. Запрет на прием и выпуск авиарейсов также действует в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.
Кроме того, администрация подмосковного Раменского предупредила жителей об угрозе воздушной опасности. Гражданам рекомендовали избегать открытой местности, отойти от окон и по возможности уйти в центральную часть здания или подвал. Тех, кто находился на улице, призвали зайти в подходящее укрытие.
Досмотр пассажиров во Внуково будет усилен с 8 по 12 мая