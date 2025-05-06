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06 мая, 19:15

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский в 19:04 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Запрет вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил в своем телеграм-канале, что ограничения были сняты в 18:59.

Ограничения в аэропорту Жуковский ввели 6 мая в 16:50. Такие же меры коснулись воздушных гаваней Калуги, Тамбова и Ярославля. Запрет на прием и выпуск авиарейсов также действует в столичных аэропортах Домодедово и Внуково.

Кроме того, администрация подмосковного Раменского предупредила жителей об угрозе воздушной опасности. Гражданам рекомендовали избегать открытой местности, отойти от окон и по возможности уйти в центральную часть здания или подвал. Тех, кто находился на улице, призвали зайти в подходящее укрытие.

Досмотр пассажиров во Внуково будет усилен с 8 по 12 мая

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