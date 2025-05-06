Несколько рейсов "Аэрофлота" ушли на запасные аэродромы

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Несколько рейсов авиакомпании "Аэрофлот" ушли на запасные аэродромы во вторник, 6 мая, из-за введения временных ограничений на прием и выпуск судов в столичных аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Ряд рейсов "Аэрофлота" за 6 мая в период с 17:00 до 19:00 по московскому времени ушли на запасные аэродромы в Казань, Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград и Череповец", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что перелет рейсов в столицу осуществляется по мере снятия ограничений. Пассажиров обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами России в зависимости от длительности ожидания вылета.

Ранее в Росавиации предупредили о возможных задержках рейсов. Там отметили, что они связаны с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России.

Временные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Запрет на прием и выпуск воздушных судов действует с 18:19 по московскому времени.

Такие же ограничения были введены в аэропорту Жуковский и в воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.