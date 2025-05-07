Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Кирова

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Временные ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Кирова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства установлен в авиагавани с 08:30 по московскому времени. Во время действия ограничений аэропорт временно не будет принимать и отправлять рейсы, подчеркнул Кореняко.

Аналогичный запрет коснулся аэропорта Нижнекамска. Меры начали действовать с 08:00.

В связи с ограничениями в российских аэропортах компания "Аэрофлот" сообщила о возможных отменах рейсов или их объединении. Пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами России в зависимости от времени ожидания вылета.

Авиакомпании предпринимают все возможные меры для стабилизации расписания полетов. В частности, это касается "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", NordStar и Nordwind. Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию на сайтах компаний, онлайн-табло, информационных табло и следить за объявлениями по громкой связи.