07 мая, 08:29Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска
Фото: depositphotos/Feverpitch
Ограничения на выпуск и посадку воздушных судов с 08:00 по московскому времени введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он добавил, что во время действия ограничений авиагавань временно не будет принимать и отправлять рейсы.
Между тем компания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении из-за ограничений в аэропортах. В зависимости от времени ожидания вылета пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами России.
Российские авиакомпании принимают все возможные меры для стабилизации графика полетов. Это касается "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", NordStar и Nordwind. Пассажирам посоветовали отслеживать информацию на сайтах компаний, онлайн-табло, информационных табло и следить за объявлениями по громкой связи.