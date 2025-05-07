Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения перестали действовать в 10:20 по московскому времени, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В аэропорту Нижнекамска в 08:00 были введены ограничения на полеты. Все это время авиагавань не принимала и не отправляла рейсы. Также ограничения были введены в аэропорту Кирова.

В связи с ограничениями в российских аэропортах компания "Аэрофлот" сообщила о возможных отменах рейсов или их объединении. Пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами России в зависимости от времени ожидания вылета.