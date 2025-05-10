Индия заявила об атаке со стороны Пакистана гражданских объектов

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Пакистан за ночь с 9 на 10 мая атаковал беспилотниками жилые районы индийской союзной территории Джамму и Кашмир, подвергнув опасности граждан и религиозные объекты. Об этом заявили в департаменте по связям с общественностью Минобороны Индии, передает ТАСС.

"10 мая 2025 года Пакистан продолжил военные действия, нанеся удары по местам отправления культа, таким как знаменитый храм Шамбху, и жилым районам в Джамму", – отмечается в сообщении.

В Минобороны Индии уточнили, что Пакистан совершил атаки большим количеством оснащенных оружием БПЛА. В настоящее время индийская армия сохраняет бдительность. Военные полны решимости защищать суверенитет страны.

Обострение на индийско-пакистанской границе произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. В ответ на это Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. В оборонном ведомстве страны добавили, что пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

Кремль призвал Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.