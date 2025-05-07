В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам

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В России призывают Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшему переходу к переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.

В ООН призвали стороны к максимальной сдержанности. МИД России также выразил обеспокоенность усилением конфронтации между Индией и Пакистаном.