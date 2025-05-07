07 мая, 15:02Политика
В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам
Фото: 123RF/iunewind
В России призывают Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшему переходу к переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.
Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.
В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.
В ООН призвали стороны к максимальной сдержанности. МИД России также выразил обеспокоенность усилением конфронтации между Индией и Пакистаном.
Пакистан призвал ООН вмешаться в конфликт государства с Индией