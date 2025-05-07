МИД РФ выразил обеспокоенность усилением конфронтации между Индией и Пакистаном

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Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом", – приводятся в пресс-релизе слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

Россия призвала стороны к сдержанности, чтобы не допустить ухудшение обстановки в регионе. При этом Москва надеется, что все разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы мирными и дипломатическими средствами на основе уже имеющихся положений соглашений 1972 и 1999 годов.



"Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение новых подобных трансграничных нападений", – цитирует ТАСС первого замминистра иностранных дел Индии Викрама Мисри.

По его словам, Нью-Дели обладал разведданными о новых атаках террористов из Исламабада, поэтому было решено осуществить операцию против них. В итоге индийские военные сосредоточились на ликвидации инфраструктуры террористов.

"Эти действия были взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными", – добавил Мисри.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт. Неизвестные обстреляли туристов, из-за чего погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия. При этом в ООН призвали стороны к максимальной сдержанности, так как мир не может допустить еще одной военной конфронтации.

