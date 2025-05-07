Reuters: три истребителя потерпели крушение над территорией Индии в ходе операции "Синдур"

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Три истребителя потерпели крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местного правительства.

По информации агентства, крушение военных самолетов произошло через несколько часов после объявления Индией операции "Синдур". Пилот одного из истребителей был ранен, его госпитализировали. При этом модели самолетов и их принадлежность к стране не уточняется.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур" ночью 7 мая, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии.

Телеканал SAMAA TV со ссылкой на службу безопасности Пакистана сообщал, что силам противовоздушной обороны удалось сбить два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении Индии.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg заявил, что Исламабад готов остановить боевые действия на границе, если Нью-Дели прекратит свою операцию. Министр подчеркнул, что Пакистан не принимает никаких действий против Индии.