News18: Индия заявила о ликвидации 12 террористов в результате ударов в Пакистане

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Около 12 террористов погибли и 55 оказались ранены в результате ударов Вооруженных сил Индии по базам террористов в Пакистане, сообщает телеканал News18.

Удары ВС Индии наносились по лагерям террористов в Пакистане и подконтрольному ему Кашмире. При этом индийская сторона также отмечает, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур" 7 мая, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии.

Пакистан заявил о погибших гражданских после ударов Индии. По данным Минобороны страны, по меньшей мере два мирных жителя в Котли погибли, в Ахмадпуре пострадали не менее 12 гражданских.