Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по территории Пакистана

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Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Индии.

В военном ведомстве отметили, что в общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии. Ни один пакистанский военный объект при этом не был атакован.

В индийской части спорного региона Джамму и Кашмир 22 апреля произошел теракт. Тогда неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. В итоге погибли не менее 27 человек, еще примерно 20 пострадали. Инцидент серьезно повлиял на непростые отношения между Пакистаном и Индией. В частности, Исламабад не исключал возможность эскалации конфликта со стороны Нью-Дели.

При этом Пакистан отверг утверждения о причастности к теракту в Индии. По словам представителя страны в ООН, такие заявления являются бездоказательными обвинениями, призванными послужить политическим интересам.