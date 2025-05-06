Пакистан отверг утверждения о причастности к теракту в Индии

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Пакистан не ищет конфронтации с Индией. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Асим Ифтихар Ахмад в беседе с журналистами после закрытых консультаций в Совбезе организации, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Пакистан продолжит отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Также Ахмад подчеркнул, что Исламабад категорически отвергает обвинения в причастности страны к террористической атаке 22 апреля в Индии. Пакистан, как и другие члены Совбеза ООН, осудил нападение на мирных граждан в долине Байсаран.

По словам представителя, заявления правительства Индии в адрес Пакистана являются бездоказательными обвинениями, призванными послужить его политическим интересам в регионе.

В индийской части спорного региона Джамму и Кашмир 22 апреля произошел теракт. Тогда неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. В итоге погибли не менее 27 человек, еще примерно 20 пострадали. Инцидент серьезно повлиял на непростые отношения между Пакистаном и Индией. В частности, Исламабад не исключал возможность эскалации конфликта со стороны Нью-Дели.