Министр обороны Пакистана допустил эскалацию конфликта с Индией

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф допускает эскалацию конфликта с Индией, учитывая политическую риторику Нью-Дели на фоне теракта в Кашмире. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас индийские СМИ, премьер-министр Нарендра Моди и другие политики пытаются использовать недавние события для очернения Пакистана без каких-либо доказательств и улик.

Он добавил, что у Пакистана нет никаких намерений обострять обстановку между двумя государствами. Однако, если Индия предпримет попытку атаковать территорию Пакистана, то встретит более чем пропорциональный ответ.

22 апреля 27 туристов погибли, еще около 20 человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием Фронт сопротивления, связанная с запрещенной в России террористической организацией Лашкар-и-Тайба.

Позже СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии заявили, что страна рассматривает возможность нанесения удара по террористам из-за теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.