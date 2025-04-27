Премьер Индии Моди заявил, что террористы хотят уничтожить Кашмир

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что террористы хотят снова уничтожить спорный регион Кашмир. Об этом сообщает ТАСС.

"В то время, когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия <...> врагам Джамму и Кашмира и всей страны это не нравилось", – подчеркнул индийский лидер.

Премьер Индии отметил, что организаторов недавнего теракта в индийской части Джамму и Кашмира накажут. По его словам, инцидент оставил "глубокую боль" в его сердце.

О теракте в городе Пахалгам на севере Индии стало известно во вторник, 22 апреля. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией.

Кроме того, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о необходимости международного расследования теракта в Джамму и Кашмире.