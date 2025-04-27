Глава МО Асиф: Пакистан хочет международного расследования теракта в Кашмире

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Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предлагает провести международное расследование теракта в Джамму и Кашмире. Об этом министр обороны страны Хаваджа Асиф заявил РИА Новости.

"Давайте выясним, кто является виновником и исполнителем этого инцидента в Индии, в Кашмире <...> разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта", – подчеркнул глава МО Пакистана.

Асиф отметил, что в связи с инцидентом должны быть приведены доказательства того, что Исламабад причастен к теракту. По его словам, сейчас обвинения в адрес Пакистана являются "пустыми заявлениями".

Ранее министр обороны Пакистана предупредил, что миру стоит беспокоиться из-за возможной эскалации ситуации между Индией и Пакистаном, поскольку оба государства имеют ядерное оружие.

При этом он отметил, что войска Пакистана не собираются приступать к военным действиям против Индии, если с ее стороны не произойдет эскалация.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией.