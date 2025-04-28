МИД РФ призывает Пакистан и Индию к сдержанности и мирному разрешению разногласий

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В России призывают Пакистан и Индию к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения разногласий мирным путем, говорится в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи замглавы дипведомства Андрея Руденко с послом Пакистана в Москве Мухаммадом Халидом Джамали в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что со стороны России озвучили призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу.

Уточняется, что стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также "эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля".

Военные Индии и Пакистана 25 апреля произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире. В некоторых местах по инициативе Пакистана велась стрельба из стрелкового оружия.

МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от посещения Пакистана. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов посоветовал россиянам обращаться за информацией к официальным источникам МИД РФ и местных властей в Индии и Пакистане.

Также газета Indian Express со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Индии сообщала, что страна рассматривает возможность нанесения удара по террористам из-за теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.