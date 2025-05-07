SAMAA TV: Вооруженные силы Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии

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Силы противовоздушной обороны Пакистана сбили два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении Индии. Об этом сообщает телеканал SAMAA TV со ссылкой на службу безопасности Исламской Республики.

Истребители были сбиты после того, как нарушили воздушное пространство Пакистана вблизи района Бахавалпур. При этом телеканал отмечает, что ожидает официального подтверждения и дополнительных подробностей от Минобороны.

Ранее также поступали сообщения об открытии пакистанской стороной артиллерийского огня на линии контроля. Ведутся перестрелки в разных районах на границе двух государств.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В общей сложности мишенями для ударов стали девять террористических объектов, откуда планировались и осуществлялись атаки против Индии. Ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Пакистан заявил о погибших гражданских после ударов Индии. По данным Минобороны страны, по меньшей мере два мирных жителя в Котли погибли, в Ахмадпуре пострадали не менее 12 гражданских.