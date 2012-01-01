АТОР: время полета в Таиланд и Шри-Ланку увеличится на 1,5–2 часа из-за обхода Пакистана

Индия провела военную операцию "Синдур", ударив по объектам на территории Пакистана в ночь на 7 мая. После этого Исламабад закрыл на 48 часов свое воздушное пространство, через которое многие авиакомпании направляют рейсы в том числе на популярные азиатские курорты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Взаимные удары

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились еще 22 апреля, когда Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к теракту в туристическом городе Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Тогда вооруженные люди открыли огонь по отдыхающим, в результате чего погибли 25 индийцев и 1 гражданин Непала.

После этого власти Индии и Пакистана обменивались конфронтационными политическими шагами и локальными перестрелками на линии контроля, и в итоге индийские военные в ночь на 7 мая по местному времени объявили о проведении операции "Синдур". Власти страны подчеркнули, что вели огонь исключительно по лагерям террористов, которые причастны к случившемуся в Пахалгаме. По данным индийских СМИ, войска выпустили 24 ракеты за 25 минут, уничтожив 70 террористов и ранив 60.





Викрам Мисри первый замминистра иностранных дел Индии Наши разведывательные данные о базирующихся в Пакистане террористических группировках показали, что надвигаются новые нападения на Индию. Таким образом, возникла необходимость как сдерживать, так и упреждать их.

Однако министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил противоположную сторону в атаке на мирное население и привел при этом другие данные о потерях: 26 погибших и 46 пострадавших. После этого Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и открыл ответный огонь. Кроме того, Асиф заявил агентству Reuters о пяти сбитых самолетах ВВС Индии.

Также в результате ответного огня пакистанских военных погибли три мирных жителя Кашмира, сказано в заявлении индийских вооруженных сил. В нем же отмечается, что пакистанские военные вели "произвольный обстрел", в том числе с использованием артиллерии.

Усложнение маршрутов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Операция "Синдур" и закрытие воздушного пространства Пакистана сбили графики движения самолетов. В частности, двум рейсам "Аэрофлота" из Москвы на Пхукет и в Дели, которые к тому моменту уже были в пути, пришлось корректировать свои маршруты. В первом случае лайнер сел в Ташкенте для дозаправки и отдыха экипажа, а второй вернулся в пункт отправления, сообщили в авиакомпании.

Там же анонсировали, что в ближайшее время в обход Пакистана полетят самолеты в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы. Таким образом, время полета увеличится в среднем на полтора-два часа в зависимости от направления, предупредил перевозчик. Об изменениях своих маршрутов сообщили и авиакомпании в других странах: в частности, Lufthansa, Vietnam Airlines, Korean Air и другие.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не фиксируют массовых отказов от отдыха в Индии, рассказали журналистам в объединении. При этом там подчеркнули, что в стране не так много российских туристов – несколько десятков клиентов туроператоров и несколько сотен самостоятельных путешественников.





из сообщения АТОР По имеющейся на данный момент информации, туроператоры не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии. Хотя организованных туристов в Индии немного, так как чартерных программ из России в эту страну нет. В основном российские путешественники бронируют в Индию индивидуальные туры или летят самостоятельно.

Также в АТОР подчеркнули, что те рейсы, которые в условиях открытого неба летали через Пакистан, временно перенаправят через воздушное пространство Китая.

Однако несмотря на то, что Исламабад на момент публикации материала не объявлял о снятии ограничительных мер, СМИ сообщили о возобновлении приема и отправления международных рейсов в аэропортах Карачи и Лахора. Это произошло спустя восемь часов после объявления о закрытии воздушного пространства. В частности, из этих воздушных гаваней уже благополучно вылетели рейсы в Стамбул и Дубай.

