"Аэрофлот" будет выполнять рейсы в Юго-Восточную Азию в обход Пакистана

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"Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно в обход закрытого воздушного пространства Пакистана, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что таким образом продолжительность полета будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.

Также "Аэрофлот" сообщил, что самолет, выполнявший рейс Москва – Нью-Дели 6 мая, произвел посадку в аэропорту Ташкента. Выполнение рейса будет продолжено по альтернативному маршруту. По предварительной информации, вылет запланирован на 13:00 по московскому времени 7 мая.

Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. Пакистанская сторона полностью закрыла воздушное пространство.