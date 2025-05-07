АТОР: туроператоры не получали от россиян запросов о прекращении отдыха в Индии

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Туроператоры не получали от российских туристов запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Аналитики АТОР будут оценивать динамику бронирований в течение нескольких дней", – говорится в сообщении.

При этом следовавшие через Пакистан авиарейсы будут перенаправлять в облет через Китай. Возможно увеличение полетного времени, добавили в ассоциации.

Как уточнили в АТОР, в Индии находятся в основном самостоятельные туристы из России.

В ночь на 7 мая Индия начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир. В ответ в Исламабаде заявили, что не станут начинать эскалацию конфликта с Нью-Дели, если Индия прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия.

Позже стало известно, что на фоне обострившейся ситуации "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно в обход закрытого воздушного пространства Пакистана. Таким образом, продолжительность полета будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.