Число погибших пакистанцев при ударах Индии увеличилось до 26

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Число погибших пакистанцев в результате ударов ВВС Индии возросло до 26. Еще 46 человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира.

Премьер-министр Шахбаз Шариф ранее заявлял, что Пакистан оставляет за собой право принять ответные действия.

Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур" в ночь на 7 мая, в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и подконтрольных ему Джамму и Кашмире. В индийском министерстве обороны отметили, что мишенями стали девять террористических объектов.

Телеканал SAMAA TV со ссылкой на службу безопасности Пакистана сообщал, что силам противовоздушной обороны удалось сбить два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении Индии.

В свою очередь, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад готов остановить боевые действия на границе, если Нью-Дели прекратит свою операцию. Министр подчеркнул, что Пакистан не принимает никаких действий против Индии.