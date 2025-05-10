Reuters: пять человек погибли в Джамму из-за военной эскалации Индии и Пакистана

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В ходе военной эскалации между Индией и Пакистаном в городе Джамму погибли пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на индийскую полицию.

До этого пограничная служба Джамму заявляла, что Исламабад открыл неспровоцированный огонь по пограничным постам города. В результате пограничники Индии ответили "соответствующим образом" и нанесли значительный удар по пакистанской инфраструктуре вдоль международной границы.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Вскоре Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. По данным минобороны страны, пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.