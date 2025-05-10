Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 08:16

Происшествия
Главная / Новости /

Reuters: пять человек погибли в Джамму из-за военной эскалации Индии и Пакистана

Пять человек погибли на фоне эскалации на границе Индии и Пакистана

Фото: AP Photo/Channi Anand

В ходе военной эскалации между Индией и Пакистаном в городе Джамму погибли пять человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на индийскую полицию.

До этого пограничная служба Джамму заявляла, что Исламабад открыл неспровоцированный огонь по пограничным постам города. В результате пограничники Индии ответили "соответствующим образом" и нанесли значительный удар по пакистанской инфраструктуре вдоль международной границы.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Вскоре Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. По данным минобороны страны, пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация между странами является поводом для чрезвычайной обеспокоенности.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика