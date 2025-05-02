Автомобиль въехал в группу людей в немецком Штутгарте

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Автомобиль наехал на группу людей в немецком Штутгарте, передает местная полиция на странице в соцсети Х.

"Есть несколько пострадавших. Есть также пострадавшие с серьезными травмами", – говорится в публикации.

Согласно информации газеты Bild, пострадали как минимум три человека. Издание также уточняет, что водитель задержан.

Схожее ДТП произошло немногим ранее в Копенгагене. Пенсионер за рулем автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу людей на улице Сортедам-Доссеринг. Одному из пострадавших потребовалась экстренная медпомощь. Водитель также получил травмы.

Всего в результате аварии пострадали 12 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Еще 21 человек был госпитализирован для оказания психологической помощи.