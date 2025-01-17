Торговый дом из Москвы купил земельные участки члена банды "Цапков" Цеповяза

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Торги по продаже земельных участков члена банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза, отбывающему 20-летний срок в тюрьме, были проданы Торговому дому из Москвы за 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отмечается, что торги в форме открытого аукциона в рамках процедуры банкротства Цеповяза не состоялись из-за недостаточного количества участников. В связи с этим было решено продать земли единственному участнику – ООО "Торговый Дом "Мельник", зарегистрированному в Москве.

Торги были объявлены еще в декабре прошлого года. Под реализацию попали 94 лота, в том числе земельные участки в Кущевском и Славянском районах Краснодарского края и 100% долей в уставном капитале ООО ОПХ "Слава Кубани".

В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы. Спустя год срок наказания сократили на два месяца. Всего на счету банды, в которую входил Цеповяз, 19 убийств. Самое громкое преступление было совершено осенью 2010 года. Тогда ОПГ расправилась сразу с 12 жителями Кущевской станицы.