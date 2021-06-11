Дело банды Цапков о вымогательстве прекращено

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Уголовное дело в отношении участников банды Цапков о вымогательстве прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело в отношении Стришней, Стришнего, Алексеева, Цеповяза, Цапка и Стрельцова прекращено за отсутствием события преступления по данной статье", – рассказал собеседник информагентства.

Фигурантам уголовного преследования вменялось вымогательство у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. По версии следствия, подозреваемые получили как деньги в размере 70 миллионов рублей, так и автомобиль Land Rover, оцененный более чем в 4 миллиона рублей.

Согласно заявлению потерпевшего, для выполнения требований вымогателей он получил кредит в банке на 40 миллионов рублей, после чего перевел эту сумму и еще 30 миллионов на счета подконтрольных банде юридических лиц.

Сестра и брат Стришние и Цеповяз отрицали свою причастность к преступлению. Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, не удалось получить доказательства вины подозреваемых в том числе из-за сроков давности по переводам и иным доказательствам.

Самое громкое преступление банды Цапков было совершено осенью 2010 года. Тогда ОПГ расправилась сразу с 12 жителями Кущевской станицы.