Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшую жену члена банды Цапков Наталью Стришнюю по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток", – заявил судья в ходе зачитывания приговора.
Защита просила, чтобы подсудимую отпустили под залог из-за проблем со здоровьем. По словам ее адвоката, Наталье стало плохо во время заседания, ей вызвали скорую помощь. В свою очередь, следствие настаивало на аресте.
По данным прокуратуры, Наталью Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей. Отмечается, что в станице Кущевской были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы фирмы "Слава Кубани", в том числе учредительные и бухгалтерские, а также изъят сервер.
Как сообщалось ранее, агрофирма "Слава Кубани" принадлежит по условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге.
В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы. Спустя год срок наказания сократили на два месяца. Всего на счету банды, в которую он входил, 19 убийств.
Самое громкое преступление было совершено осенью 2010 года. Тогда ОПГ расправилась сразу с 12 жителями Кущевской станицы.
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