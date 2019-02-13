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04:42

Опубликовано видео "усадьбы" Цеповяза в колонии

общество

04:42

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Автор видеозаписей о жизни члена "банды цапков" Сергей Перин выложил второй ролик про "усадьбу" Вячеслава Цеповязя в колонии строгого режима в Амурской области.

Видеозапись называется "Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущевской: Преступление и наказание (часть 2)".

Перин, который был вынужден для безопасности взять псевдоним, рассказал РИА Новости, что ролик – продолжение опубликованного 18 января видео.

"Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ", – рассказал Перин.

По словам автора публикации, снимал оба видео Ванька, а Цеповяз комментировал происходящее. При этом сам осужденный в кадре отсутствует. На съемке виден забор, которым обнесена территория, и калитка.

В начале ноября были опубликованы фотографии Цеповяза в колонии, на которых он и другие заключенные едят крабов и икру, жарят шашлыки, а также, предположительно, имеют доступ к мобильной связи.

После публикации снимков, Цеповяз заявил, что фотографии смонтированы. Однако среди них есть и подлинные фото, сделанные сотрудниками ФСИН в день открытых дверей.

7 декабря стало известно, что к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника УФСИН России по Амурской области. В отношении руководства колонии продолжается проверка.

Членов "банды цапков" осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Главарь ОПГ Сергей Цапок получил пожизненный срок, но умер от болезни в июле 2014 года.

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