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21:11

Опубликовано новое видео о жизни Цеповяза в колонии

общество

21:11

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

На хостинге YouTube опубликовано видео, которое было сделано в колонии, где отбывает наказание осужденный по делу Кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз.

Видео выложил 18 января пользователь Сергей Перин. В новой записи демонстрируется экскурсия по пасеке, которую за кадром комментирует якобы сам Цеповяз. Осужденный показывает свою комнату в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды. "Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут", — звучит голос за кадром.


Первые фотографии Вячеслава Цеповяза в колонии, на которых он и другие заключенные едят крабов и икру, жарят шашлыки, а также, предположительно, имеют доступ к мобильной связи, были опубликованы в начале ноября. После публикации снимков, Цеповяз заявил, что фотографии смонтированы. Однако среди них есть и подлинные фото, сделанные сотрудниками ФСИН в день открытых дверей.

7 декабря стало известно, что к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника УФСИН России по Амурской области. В отношении руководства колонии продолжается проверка.

Членов банды "Цапки" осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Главарь ОПГ Сергей Цапок получил пожизненный срок, но умер от болезни в июле 2014 года.

общество

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