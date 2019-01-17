Новое дело завели после проверки колонии Цеповяза

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Проверка исправительной колонии номер 3, где отбывает наказание осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, выявила ряд нарушений. По ним возбуждено новое уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как выяснили сотрудники амурской прокуратуры, должностные лица колонии принимали в дар материально-технические ценности. В их числе были улья, предназначенные для использования на пасеке осужденными. Подобная практика нарушает законодательство страны.

Прежде стало известно, что Цеповяз фактически жил на пасеке, где стояли те самые ульи. Там же преступник, по предварительным данным, жарил шашлыки.

"Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий", – добавили в ведомстве.

Проверки колонии начались после появления в СМИ фотографий, где Цеповяз запечатлен с шашлыками и крабами. Следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников исправительного учреждения.

Когда снимки были обнародованы, Цеповяз заявил, что большинство из них смонтированы.

В декабре прошлого года к строгой дисциплинарной ответственности привлекли начальника УФСИН России по Амурской области.