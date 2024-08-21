ФСИН опровергла сведения о привилегированных условиях содержания Цеповяза в СИЗО

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ФСИН РФ опровергла информацию о привилегированных условиях содержания осужденного по кущевскому делу Вячеслава Цеповяза в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ писали, что во время пребывания в следственном изоляторе в течение двух лет в Ростове-на-Дону Цеповяз якобы был в камере с плазменным телевизором, питался красной икрой и другими деликатесами, а также чаще обычного мог принимать душ.

После публикации этой информации ФСИН провела проверку. В результате оказалось, что распространяемые данные являются фейковыми. Условия содержания Цеповяза соответствовали требованиям действующего законодательства, добавили в службе.

ФСИН указала, что в камере, в которой содержался осужденный, не было запрещенных предметов и продуктов питания.

СМИ также писали, что приговоренный к пожизненному заключению член банды "Цапков" Владимир Алексеев (Вова Беспредел) поставил себе в ростовском СИЗО-1 виниры за 800 тысяч рублей. Однако во ФСИН также опровергли эти данные. Там указали, что услуги по протезированию зубов заключенному не оказывались. Информацию о винирах также опроверг и адвокат заключенного Павел Смирнов.

