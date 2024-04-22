Москалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в колонии "Черный дельфин"

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России провести проверку в колонии № 6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин". Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

Москалькова рассказала, что в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных о неправомерных действиях со стороны сотрудников данной колонии. Омбудсмен добавила, что взяла ситуацию с проверкой в "Черном дельфине" на особый контроль.

Ранее Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры для более эффективного расследования дел о пытках в российских тюрьмах.

Своим поручением глава государства предложил в том числе передавать такие дела для предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ либо в центральный аппарат СК.